В Тихом океане у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0

В акватории Тихого океана у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом РИА Новости сообщили в островном филиале Единой геофизической службы РАН.

По данным службы, землетрясение зарегистрировано в воскресенье 26 февраля в 0:27 (16:27 субботы по московскому времени).

Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова рассказала, что эпицентр располагался в 102 километрах юго-западнее села Головнино на курильском острове Кунашир. Очаг землетрясения находился на глубине 63 километра.

Семенова отметила, что подземные толчки силой до 4 баллов ощущались в райцентре Южно-Курильск на Кунашире и до 3 баллов в селе Малокурильское на острове Шикотан.

25 февраля у побережья Камчатки произошло землетрясение. Его магнитуду оценили в 6,1. В настоящий момент известно, что эпицентр находился около юго-западного побережья Камчатки (залегал на глубину 65 километров).