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10:18, 25 февраля 2023Россия

У побережья Камчатки произошло землетрясение

У побережья Камчатки произошло землетрясение, магнитуду оценили в 6,1

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

У побережья Камчатки произошло землетрясение. Его магнитуду оценили в 6,1, пишет ТАСС со ссылкой на источники.

По данным агентства, землетрясение было зафиксировано в 170 километрах от Петропавловска-Камчатского. В настоящий момент известно, что эпицентр находился около юго-западного побережья Камчатки (залегал на глубину 65 километров).

О силе подземных толчков не сообщается. Помимо этого, нет данных о пострадавших и возможных повреждениях.

Ранее, 23 февраля, китайский сейсмологический центр сообщал о землетрясении, произошедшем в Таджикистане вблизи границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом (северо-запад Китая). В тот момент специалисты оценили его магнитуду в 7,3. Позднее также стало известно, что толчки землетрясения в Таджикистане дошли до Алма-Аты. По шкале МSК-64 их оценили в 2-3 балла.

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Варвара Кошечкина
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