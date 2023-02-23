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06:46, 23 февраля 2023Мир

Толчки землетрясения в Таджикистане ощутили в Алма-Ате

МЧС Казахстана: толчки землетрясения в Таджикистане магнитудой 7,3 ощущались в Алма-Ате
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Подземные толчки землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло в Таджикистане, ощущались в Алма-Ате. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана, передает РИА Новости.

По шкале МSК-64 их оценили в 2-3 балла.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в ночь на четверг, 23 февраля, в Таджикистане у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

6 февраля в Турции зафиксировали мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 — они стали самыми сильными с 1939 года.

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Юлия Мискевич
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