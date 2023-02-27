103-летняя женщина раскрыла алкогольный секрет своего долголетия

103-летняя жительница Великобритании назвала бренди секретом своего долголетия

103-летняя жительница дома престарелых в английском городе Шрусбери, Великобритания, Хильда Кросс, раскрыла секреты своего долголетия. Об этом сообщает Shropshire Star.

Кросс родилась в городе Болтон 21 февраля 1920 года. Работая в прачечной во время Второй мировой войны, она познакомилась с Альфредом Кроссом, и вышла за него замуж в 1944 году. Спустя два года мужчина был демобилизован и стал полицейским, а после его выхода на пенсию вместе с супругой переехал в дом в деревне Трефнант. В 2001 году муж Кросс скончался, не дожив до 90-летия.

Женщина жила в собственном доме до 100 лет, пока во время пандемии COVID-19 случайно не упала и не сломала ногу. После этого Кросс была вынуждена перебраться в дом престарелых. 103-й день рождения она отметила в кругу семьи: двоих детей, пяти внуков и восьми правнуков. Ключом к долгой жизни Кросс назвала желание всегда оставаться активной и занятой. Кроме того, она уверена, что прожила так долго благодаря любимым алкогольным напиткам. «А еще я люблю выпить бокал бренди или вина каждый вечер за ужином», — заявила именинница.

Долгожительница ежедневно находит себе занятие по душе. Она любит читать романы, женские журналы, элегантно одеваться и наблюдать за прохожими. До переезда в дом престарелых Кросс занималась садоводством, много гуляла и вязала крючком.

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