В России эффект санкций ЕС назвали ограниченным

И.о. постпреда России при ЕС Логвинов: эффект санкций против Москвы ограничен

Российские компании и банки подготовились к новым рестрикциям стран Евросоюза, поэтому их эффект будет ограничен, считает исполняющий обязанности постпреда (и.о.) России при ЕС Кирилл Логвинов. Об этом пишет РИА Новости.

«Цепочки поставок были прерваны еще задолго до введения формальных ограничений, то есть сейчас эти ограничения закрепили статус-кво», — подчеркнул дипломат. Он также назвал санкции давлением на третьи страны, но не уточнил, какие именно имеет в виду.

Он также добавил, что ограничения на транзит ряда товаров через территорию РФ ударит по Евросоюзу, ему придется искать иные пути для поставок, это также является давлением на третьи страны. Логвинов добавил: ЕС выполняет задачу «доведения до ума» тех санкций, которые были приняты в предыдущем пакете.

25 февраля Евросоюз ввел десятый пакет санкций против России, ограничения затронули 1473 физлица и 205 организации. Их активы будут заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Кроме того, физическим лицам запрещено въезжать на территорию ЕС или следовать через него транзитом.