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18:20, 27 февраля 2023Мир

Боррель заявил о нарушенном «табу» ЕС на поставки оружия Украине

FT: Боррель признал, что ЕС нарушил собственное «табу» на поставки оружия Украине

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Евросоюз нарушил собственное «табу» на поставки оружия Киеву после начала боевых действий на Украине, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По словам Борреля, когда он начал обзванивать страны-члены ЕС с предложением начать закупать оружие для Украины, европейские политики и дипломаты реагировали недоверчиво. «Послушайте, вы согласны использовать Европейский фонд мира для вооружения Украины? В ответ тишина», — вспоминает он.

До начала конфликта этот фонд не финансировал передачу вооружений, хотя его создавали именно для покрытия трат военного и оборонного характера «с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности».

В той же колонке FT отмечается, что официальных представителей стран ЕС убедили в том, что Украине необходимо оказать военную помощь, на первых же переговорах после начала СВО, воспользовавшись «атмосферой паралича».

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Виктория Кондратьева
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