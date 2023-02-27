Боррель заявил о нарушенном «табу» ЕС на поставки оружия Украине

FT: Боррель признал, что ЕС нарушил собственное «табу» на поставки оружия Украине

Евросоюз нарушил собственное «табу» на поставки оружия Киеву после начала боевых действий на Украине, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По словам Борреля, когда он начал обзванивать страны-члены ЕС с предложением начать закупать оружие для Украины, европейские политики и дипломаты реагировали недоверчиво. «Послушайте, вы согласны использовать Европейский фонд мира для вооружения Украины? В ответ тишина», — вспоминает он.

До начала конфликта этот фонд не финансировал передачу вооружений, хотя его создавали именно для покрытия трат военного и оборонного характера «с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности».

В той же колонке FT отмечается, что официальных представителей стран ЕС убедили в том, что Украине необходимо оказать военную помощь, на первых же переговорах после начала СВО, воспользовавшись «атмосферой паралича».