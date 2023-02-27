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13:52, 27 февраля 2023Мир

В ЕС признали использование «атмосферы паралича» в принятии решений по Украине

FT: ЕС использовал «атмосферу паралича» после начала СВО, чтобы продвинуть помощь Украине

Фото: Serhiy Takhmazov / Reuters

Официальных представителей стран Евросоюза убедили в том, что Украине необходимо оказать военную помощь, на первых же переговорах после начала СВО. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники.

Как рассказал заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних связей Чарльз Файнс в разговоре с FT, на первых встречах возникла «атмосфера паралича». «Мы использовали это, чтобы убедить членов ЕС в том, что они должны одобрить транш помощи Украине в размере 500 миллионов евро», — признал Файнс.

14 декабря Еврокомиссия перечислила эту сумму Украине. Исключительный пакет макрофинансовой помощи от Евросоюза был анонсирован еще в мае 2022-го. По данным FT, ЕС — второй крупнейший донор Киева, а больше всего помощи ему оказывает Вашингтон. По подсчетам американских СМИ, совокупные расходы США на помощь Украине, включая военную поддержку, с января 2022 года по январь 2023 года достигли 77,5 миллиарда долларов.

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Виктория Кондратьева
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