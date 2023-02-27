Бойцы «Вагнера» взяли под контроль микрорайон в Артемовске

Источник РИА Новости сообщил о взятии ЧВК «Вагнер» микрорайона Ступки в Артемовске

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль микрорайон Ступки в Артемовске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Источник агентства добавил, что подразделения ЧВК также зашли в Ильиновку — село, находящееся в Константиновском районе Донецкой области.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал, что солдаты ЧВК «Вагнер» ведут бои уже почти в центре Артемовска. По его словам, российские военнослужащие контролируют все пути в город.

Кимаковский добавил, что в настоящее время речь не идет об оперативном окружении Артемовска, однако отметил, что все дороги находятся под огневым контролем российских бойцов.