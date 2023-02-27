Венгрия отметила желание ЕС наложить санкции на российскую атомную отрасль

Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС будет пытаться наложить санкции на атомную отрасль России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что страны Евросоюза хотят наложить санкции на российскую атомную отрасль и отметил, что они продолжат попытки это сделать, сообщает РИА Новости.

Он прокомментировал введение Западом десятого пакета санкций в отношении Москвы, подчеркнув, что страна прилагает усилия для того, чтобы не допустить попадания атомной отрасли России под ограничения, за что активно выступает ряд государств.

«Это то, с чем мы никогда не согласимся. Это то, что мы обязательно заветируем, если такие пункты будут включены в какие-либо санкционные меры», — заявил глава МИД.

Ранее Сийярто рассказал, что Будапешт выступает за проведение всестороннего расследования диверсий, произошедших на газопроводах «Северный поток». Он назвал инциденты скандальными и призвал расценивать нападение на трубопроводы как теракт.