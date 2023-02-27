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07:12, 27 февраля 2023Мир

В Венгрии назвали нападение на «Северный поток» терактом

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал расценивать нападение на «Северный поток» как теракт
Петер Сийярто

Петер Сийярто . Фото: Adriano Machado / Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт призывает провести проведение всестороннее расследование диверсий, произошедших на газопроводах «Северный поток». Его слова приводит РИА Новости.

Сияйрто назвал произошедшее на «Северных потоках» скандальным и призвал расценивать нападение на газопроводы как теракт. Он подчеркнул, что это первый случай, когда подобный крупный объект подвергся атаке.

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«И такое нападение в принципе должно рассматриваться как теракт. И мы поддерживаем всестороннее, глубокое, структурированное и подробное расследование того, что произошло», — призвал министр.

Сийярто отметил, что вне зависимости от инициатора расследования Венгрия поддержит любые виды разбирательств, которые помогут понять, «кто это совершил и почему».

8 февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил СЩА в организации атак на «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

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Марина Совина
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