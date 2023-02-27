Российский подросток устроил смертельное ДТП на машине матери

В Ростове-на-Дону подросток взял машину матери и устроил смертельное ДТП

В Ростове-на-Дону подросток взял машину матери, чтобы покатать друзей, и устроил смертельную аварию. Об этом сообщает KP.RU.

В ГИБДД уточнили, что автомобиль Ford в ночь на понедельник, 27 февраля, вылетел с дороги, его водитель, предварительно, не справился с управлением. Внутри машины находились пятеро подростков, один из них погиб.

Предварительно, в автомобиле оказались зажаты трое 16-летних школьников, а также девушка и молодой человек 15 лет. За рулем был 15-летний россиянин. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося, прокуратура начала проверку.

Ранее в городе Шахты Ростовской области подростки на каршеринговом автомобиле врезались в дерево, двое школьников погибли. Каршеринг в аренду взял 16-летний подросток без прав — он повез кататься на арендованном Volkswagen четырех друзей и устроил смертельное ДТП.