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15:53, 27 февраля 2023Россия

Российский подросток устроил смертельное ДТП на машине матери

В Ростове-на-Дону подросток взял машину матери и устроил смертельное ДТП

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Ростове-на-Дону подросток взял машину матери, чтобы покатать друзей, и устроил смертельную аварию. Об этом сообщает KP.RU.

В ГИБДД уточнили, что автомобиль Ford в ночь на понедельник, 27 февраля, вылетел с дороги, его водитель, предварительно, не справился с управлением. Внутри машины находились пятеро подростков, один из них погиб.

Предварительно, в автомобиле оказались зажаты трое 16-летних школьников, а также девушка и молодой человек 15 лет. За рулем был 15-летний россиянин. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося, прокуратура начала проверку.

Ранее в городе Шахты Ростовской области подростки на каршеринговом автомобиле врезались в дерево, двое школьников погибли. Каршеринг в аренду взял 16-летний подросток без прав — он повез кататься на арендованном Volkswagen четырех друзей и устроил смертельное ДТП.

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Анастасия Шейкина
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