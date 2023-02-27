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07:00, 27 февраля 2023Из жизни

Пара занялась сексом на общественном пляже на глазах у его посетителей

В Австралии пара занялась сексом на общественном пляже и разозлила одного из посетителей

Кадр: NEWS.com.au

В городе Аделаида, Австралия, пара занялась сексом на одном из общественных пляжей на глазах у прохожих. Об этом сообщает News.com.au.

Одного из посетителей пляжа разозлило, что голых влюбленных видели дети, гулявшие неподалеку, и он начал записывать пару на видео. Затем австралиец подошел к ним и высказал свое недовольство. Мужчина, занимавшийся сексом посреди пляжа, извинился за свои действия. «Я на 100 процентов извиняюсь за то, что делал это в присутствии детей», — говорит он на камеру.

Ролик попал в социальные сети и собрал множество осуждающих комментариев. Пользователи обвинили пару в бесстыдстве и назвали их поступок омерзительным. «Оставьте это для спальни... Никто не хочет видеть подобное, отправляясь на пляж», — написал один из них.

Ранее сообщалось, что в Таиланде сексуально озабоченная пара занялась любовью в круглосуточной общественной прачечной. Позже супруги были пойманы полицией и извинились.

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Алиса Удовик
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