Пара занялась сексом в общественной прачечной и была поймана

The Thaiger: в Таиланде супруги занялись сексом в общественной прачечной и были пойманы

В Таиланде сексуально озабоченная пара из Банкока занялась любовью в круглосуточной общественной прачечной Dr Tiger Laundry, была поймана полицией и извинилась. Об этом сообщает The Thaiger.

По словам владельца Dr Tiger Laundry Джаккапонга Чоокхантхонга, супруги неоднократно занимались сексом в помещении его фирмы. В конце сентября мужчина получил жалобы от работницы и студентов, живущих неподалеку. Чоокхантхонг просмотрел записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели обнаженных любовников.

Супруги приехали в прачечную на машине. Мужчина зашел в помещение по пояс голым. Затем пара занялась оральным сексом, но вскоре покинула помещение из-за студентов, помешавших процессу. Чоокхантхонг отнес видеозапись в полицию, но сотрудники правоохранительных органов отказались рассматривать его жалобу.

Спустя месяц супруги снова объявились около Dr Tiger Laundry. Они зашли в помещение голыми по пояс и занялись сексом. Женщина заметила камеру видеонаблюдения, но это не остановило супругов: они перебрались в машину. Чоокхантхонг снова обратился в полицию и на этот раз был услышан. Правоохранителям удалось найти и арестовать пару. Мужчина и женщина признались в содеянном и были оштрафованы на пять тысяч бат (девять тысяч рублей). Супруги попросили прощения у Чоокхантхонга и пообещали, что больше не будут досаждать ему.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пара занялась сексом в заполненном трамвае на глазах у пассажиров и разозлила их. Отмечается, что на протяжении всего процесса у мужчины были полностью спущены штаны.