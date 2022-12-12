Пара занялась сексом в трамвае на глазах у пассажиров

В Великобритании пара занялась сексом в трамвае и разозлила пассажиров

В графстве Большой Манчестер, Великобритания, пара занялась сексом в заполненном трамвае на глазах у пассажиров и разозлила их. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 декабря. Отмечается, что на протяжении всего процесса у мужчины были полностью спущены штаны. Когда пассажиры заметили любовников, то начали кричать на них и потребовали, чтобы те покинули вагон. «Это было очень странно, но им было абсолютно все равно. Они даже не пытались скрыть то, что делали», — говорит один из пассажиров, 25-летний Лейко Дайичи.

Пара вышла из трамвая только после того, как закончила свои дела. Покидая вагон, мужчина подмигнул возмущенным пассажирам, причем его штаны были все еще спущены. «Если бы со мной были мои дети, я бы его вырубил», — заявил один из очевидцев.

Сотрудники транспортной компании Большого Манчестера сообщили, что расследуют произошедшее. Вместе с полицией и транспортным оператором организация будет изучать записи с камер видеонаблюдения, чтобы найти пару.

Ранее сообщалось, что в США в розыск попала пара, которая занялась сексом на бейсбольном стадионе на глазах болельщиков. Пара расположилась на последних рядах и, согласно видеозаписи, полученной от свидетеля, занималась оральным сексом «на протяжении нескольких секунд».