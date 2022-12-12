Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:00, 12 декабря 2022Из жизни

Пара занялась сексом в трамвае на глазах у пассажиров

В Великобритании пара занялась сексом в трамвае и разозлила пассажиров

Фото: Joel Goodman / Globallookpress.com

В графстве Большой Манчестер, Великобритания, пара занялась сексом в заполненном трамвае на глазах у пассажиров и разозлила их. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 декабря. Отмечается, что на протяжении всего процесса у мужчины были полностью спущены штаны. Когда пассажиры заметили любовников, то начали кричать на них и потребовали, чтобы те покинули вагон. «Это было очень странно, но им было абсолютно все равно. Они даже не пытались скрыть то, что делали», — говорит один из пассажиров, 25-летний Лейко Дайичи.

Пара вышла из трамвая только после того, как закончила свои дела. Покидая вагон, мужчина подмигнул возмущенным пассажирам, причем его штаны были все еще спущены. «Если бы со мной были мои дети, я бы его вырубил», — заявил один из очевидцев.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
Это по любви Зачем берут в жены и мужья собак, коз, дельфинов, Берлинскую стену и Эйфелеву башню
Это по любвиЗачем берут в жены и мужья собак, коз, дельфинов, Берлинскую стену и Эйфелеву башню
8 сентября 2014

Сотрудники транспортной компании Большого Манчестера сообщили, что расследуют произошедшее. Вместе с полицией и транспортным оператором организация будет изучать записи с камер видеонаблюдения, чтобы найти пару.

Ранее сообщалось, что в США в розыск попала пара, которая занялась сексом на бейсбольном стадионе на глазах болельщиков. Пара расположилась на последних рядах и, согласно видеозаписи, полученной от свидетеля, занималась оральным сексом «на протяжении нескольких секунд».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым днем для него за время президентства
Вильфанд спрогнозировал октябрьскую погоду в Москве
Назван адрес «охраняемого рыцарями» дома в Москве
Названа самая смешная фотография дикой природы 2022 года
Пара занялась сексом в трамвае на глазах у пассажиров
Мужчины Reddit перечислили озадачивающие их в женщинах черты
Российский военный рассказал о спасении летчиков в зоне спецоперации
Россия отвергла заявление Лондона о «постыдных» сделках с Ираном
Инвестор предсказал большинству криптовалют обесценивание и исчезновение
Созданы металлические снежинки с помощью нанотехнологий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.