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Пара занялась сексом на стадионе на глазах болельщиков и попала в розыск

TMZ: пара из города Окленд занялась сексом на бейсбольном стадионе и попала в розыск

Фото: Rich Pedroncelli / AP

В США в розыск попала пара, которая занялась сексом на бейсбольном стадионе на глазах болельщиков. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел в городе Окленд, штат Калифорния, в воскресенье, 21 августа. Мужчину и женщину, которые, как считается, занимались сексом во время матча между командой «Сиэтл Маринерс» и местным клубом «Окленд Атлетикс», заметил один из зрителей с противоположной трибуны.

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Пара расположилась на последних рядах, и, согласно видеозаписи, полученной от свидетеля, занималась оральным сексом «на протяжении нескольких секунд». Полиция Окленда узнала о случившемся уже после окончания игры и сейчас ведет расследование. Если любовники будут найдены, им грозит до полугода тюремного заключения, а также штраф в размере одной тысячи долларов (около 60 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в американском штате Огайо пару арестовали за секс на колесе обозрения. Свидетелями любовных утех стали две женщины и две несовершеннолетние девочки.

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Никита Савин
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