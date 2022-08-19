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Пару арестовали за секс на колесе обозрения на глазах у несовершеннолетних

WKYC: в США пара занялась сексом на колесе обозрения на глазах у несовершеннолетних

Фото: Shutterstock

В американском городе Сандаски, штат Огайо, арестовали 32-летних Дэвида Дэвиса и Хизер Джонстон, занявшаяся сексом на колесе обозрения на глазах у окружающих. Об этом сообщает телевизионная станция WKYC.

Свидетелями произошедшего стали две женщины и две несовершеннолетние девочки, которые катались на колесе обозрения в тот момент. Они сообщили следователям, что заметили, как трясется соседняя кабинка, и разглядели интимные места мужчины и женщины, которые в ней ехали.

Дэвис и Джонстон отрицали обвинения и утверждали, что в действительности мужчина просто наклонился, чтобы поднять пачку сигарет. Пара созналась в содеянном лишь после того, как узнала, что двое из четырех свидетелей были несовершеннолетними.

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Пару обвинили в правонарушении первой степени тяжести. Это означает, что Дэвису и Джонстон грозит до трех месяцев тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в США помощница учителя одной из школ штата Теннесси попала под суд за то, что в течение двух лет занималась сексом с учеником. Детективы утверждают что за это время сотрудница школы «изнасиловала ученика около 15 раз».

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Алиса Удовик
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