Белоруссия запланировала нарастить экспорт промышленной продукции в Россию

Белоруссия планирует нарастить экспорт промышленной продукции в РФ на 10% в 2023 году

Белоруссия планирует нарастить экспорт промышленной продукции в Россию на десять процентов в 2023 году. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» сообщил замминистра промышленности страны Дмитрий Харитончик.

Замглавы ведомства отметил, что работа ведется с положительной динамикой, по итогам года по сравнению с 2022 годом планируется темп роста в 110 процентов. В 2022 году белорусская промышленность нарастила поставки в Россию на 50 процентов.

Харитончик отметил, что достичь того же уровня роста будет сложно. «Но вместе с тем тот задел, который был создан в прошлом году в части взаимодействия с нашими российскими партнерами, дает результат и в этом году», — добавил он.

Замминистра указал, что в сфере импортозамещения совместные проекты двух стран начинают входить в стадию финансирования и приобретения оборудования, часть из них проходит этап согласования.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что фейки о якобы имеющихся планах поглощения республики Россией представляют собой попытку разрубить союзные отношения двух стран.

