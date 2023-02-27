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13:19, 27 февраля 2023Силовые структуры

В трех регионах России начался поиск украинских диверсантов в российской форме

В Белгородской, Курской и Воронежской областях ищут украинских диверсантов в форме ВС РФ

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Белгородской, Курской и Воронежской областях правоохранители ищут переодетых в российскую форму украинских диверсантов. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, группа помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ) и представляется разными именами. В настоящее время у оперативников имеются первые ориентировки и возможные фамилии фигурантов. Отмечается, что сообщники, по предварительным данным, передвигаются на «буханке» и пользуются несколькими иномарками.

Ранее стало известно, в Нижневартовске (ХМАО — Югра) сотрудники ФСБ предотвратили попытку диверсии на участке Свердловской железной дороги.

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Екатерина Власова
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