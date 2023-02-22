ФСБ предотвратила диверсию на участке железной дороги в Югре

ФСБ предотвратила диверсию на участке Свердловской железной дороги в Югре

В Нижневартовске (ХМАО — Югра) сотрудники ФСБ предотвратили попытку диверсии на участке Свердловской железной дороги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 281 («Покушение на совершение диверсии») УК РФ. По данным следствия, диверсант выступал против проведения спецоперации на территории Украины, потому запланировал вывод из строя релейных металлических шкафов на железной дороге. Для этого он приобрел необходимое и направился на выбранный участок, где его задержали.

Ранее сообщалось, что двух россиян отправили в колонию строгого режима по делу о диверсии на железной дороге.