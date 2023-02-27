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09:00, 27 февраля 2023Из жизни

Ящер целиком проглотил кабана и попал на видео

Комодский варан целиком проглотил тушу дикого кабана

Голодный комодский варан сумел проглотить целого кабана. Видео с крупной ящерицей опубликовал YouTube-канал Komodo Stories Channel.

В комментарии к ролику поясняют, что дикий кабан, ставший добычей дракона, вероятно, был уже мертв. Скорее всего, за несколько дней до этого его укусил варан, и поскольку слюна рептилии содержит яд и опасные бактерии, животное скончалось от заражения крови. Во время трапезы, которая попала на видео, ящер целиком заглатывает тушу дикой свиньи, не пытаясь съесть ее по частям.

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Комодские драконы, или комодские вараны, самые крупные рептилии на Земле. Они считаются исчезающим видом и обитают лишь в Индонезии —– в пределах Малайского архипелага, на островах Ринча, Падар, Флорес, Гили-Мотанг, Гили-Дасами и Комодо, входящих в группу Малых Зондских островов. Эти острова объединены в национальный парк Комодо общей площадью около 603 квадратных километров.

Комодские вараны вырастают до четырех метров в длину и могут достигать веса в 130 килограммов. Продолжительность их жизни составляет около 40 лет. Они считаются одними из самых жестоких хищников на планете, питаются любым мясом и не брезгуют падалью. Этому виду не чужд каннибализм, поэтому они могут съесть даже своих сородичей. Комодские вараны — обладатели длинных загнутых зубов и особой ядовитой железы, вещество из которой, попадая в тело жертвы, отравляет ее и срабатывает как антикоагулянт, предотвращая сворачивание крови.

Ранее сообщалось о стае выдр, которые пытались подружиться с плюющейся коброй. В городском парке Сингапура змею окружил десяток любопытных выдр.

Антонина Черташ
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