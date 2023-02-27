Ящер целиком проглотил кабана и попал на видео

Комодский варан целиком проглотил тушу дикого кабана

Голодный комодский варан сумел проглотить целого кабана. Видео с крупной ящерицей опубликовал YouTube-канал Komodo Stories Channel.

В комментарии к ролику поясняют, что дикий кабан, ставший добычей дракона, вероятно, был уже мертв. Скорее всего, за несколько дней до этого его укусил варан, и поскольку слюна рептилии содержит яд и опасные бактерии, животное скончалось от заражения крови. Во время трапезы, которая попала на видео, ящер целиком заглатывает тушу дикой свиньи, не пытаясь съесть ее по частям.

Комодские драконы, или комодские вараны, самые крупные рептилии на Земле. Они считаются исчезающим видом и обитают лишь в Индонезии —– в пределах Малайского архипелага, на островах Ринча, Падар, Флорес, Гили-Мотанг, Гили-Дасами и Комодо, входящих в группу Малых Зондских островов. Эти острова объединены в национальный парк Комодо общей площадью около 603 квадратных километров.

Комодские вараны вырастают до четырех метров в длину и могут достигать веса в 130 килограммов. Продолжительность их жизни составляет около 40 лет. Они считаются одними из самых жестоких хищников на планете, питаются любым мясом и не брезгуют падалью. Этому виду не чужд каннибализм, поэтому они могут съесть даже своих сородичей. Комодские вараны — обладатели длинных загнутых зубов и особой ядовитой железы, вещество из которой, попадая в тело жертвы, отравляет ее и срабатывает как антикоагулянт, предотвращая сворачивание крови.

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