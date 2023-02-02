Храбрые выдры попытались подружиться с плюющейся коброй и попали на видео

USA Today: стая выдр окружила смертельно ядовитую кобру и попала на видео

Стая храбрых выдр в городском парке Сингапура не испугалась смертельно ядовитой кобры и попыталась подружиться с ней. Животные попали на видео, на которое обратило внимание издание USA Today.

Джослин Чэн, которая стала очевидицей произошедшего, сняла животных на видео. Она опубликовала запись в соцсетях. На ней видна экваториальная плюющаяся кобра, которую окружил десяток выдр. Очевидно, зверьки пытались подружиться с рептилией.

На записи выдры находятся в воде, а кобра с поднятой головой отдыхает на камнях у берега. Гладкошерстные выдры проявляют явный интерес к змее и окружают ее, но в конце концов теряют к ней интерес, и змея уползает.

Гладкошерстные выдры достигают 1,3 метра в длину и весят от семи до 11 килограммов. Мех зверьков этого вида более гладкий и короткий, чем у других выдр. Ареал обитания гладкошерстных выдр распространяется от востока Индии до Юго-Восточной Азии. Встречаются они и в Ираке. Гладкошерстные выдры считаются уязвимым видом.

Плюющиеся кобры — общее название нескольких видов змей, обитающих в саваннах и лесных районах Африки и Южной Азии. Эти рептилии способны «выстреливать» ядом в глаза врага.

Ранее сообщалось, что ненасытная выдра пробралась в садовый пруд жителя пригорода британского города Вустер, графство Вустершир, и съела более сотни ценных карпов кои. Владелец карпов 25 лет разводил их и очень любил.

