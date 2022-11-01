Ненасытная выдра залезла в садовый пруд и съела 106 карпов за полмиллиона рублей

Daily Mail: выдра пробралась в садовый пруд и расправилась со 106 ценными карпами кои

Ненасытная выдра пробралась в садовый пруд жителя пригорода британского города Вустер, графство Вустершир, и съела более сотни ценных карпов кои стоимостью около семи тысяч фунтов (примерно полмиллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

68-летний бывший учитель Киран МакКарти 25 лет разводил карпов кои и очень любил их. Пенсионер признался, что был шокирован, когда рыбы начали исчезать из пруда. Он начал находить на берегу растерзанные тушки рыб и заподозрил, что в исчезновении карпов виновата выдра.

За пять дней зверек расправился с 106 карпами. Мужчина пытался охранять пруды, стоя весь день под дождем, и потратил 140 фунтов (9,9 тысячи рублей) на то, чтобы накрыть их защитной проволочной сеткой, но все это не помогло: выдра легко залезла под нее. «Я 25 лет разводил рыб, но никогда не видел такого. Я сыт этим по горло, разъярен и расстроен, но выдра делает то, что велит ей природа», — заявил британец.

Мужчина подчеркнул, что выдры находят способы пробраться в пруды, несмотря на все его усилия. «Это очень умные создания. Они опустошили все, и я не могу избавиться от них. Местные власти заявили, что мне очень повезло, что на моем участке живут выдры. Но в отношении рыб это просто машины для убийства», — отметил британец. Он подчеркнул, что выдр запрещено переселять, так как она считается охраняемым видом.

Маккарти пытался отпугнуть зверька фонариком, но это не сработало. Выдра посмотрела ему прямо в глаза и продолжила свою деятельность. «Она такая храбрая. Она приходит в сад в промежуток времени с восьми часов вечера до пяти часов утра. Она не следует какому-либо графику или диете. Я много лет развожу рыб, и это тяжелая работа и очень дорогое увлечение. Я не смогу пройти через это вновь», — заявил британец. По словам британца, теперь ему придется найти новое хобби.

Карпы кои — один из самых дорогих видов рыб в мире. Стоимость некоторых экземпляров достигает 2,5 тысячи фунтов (177,4 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что мужчина в валлийской деревне Понтимистер из мести убил дорогостоящего карпа бывшей жены и попал в тюрьму на 16 месяцев. Он ворвался в дом бывшей жены и отключил электричество, чтобы обесточить камеру наблюдения, в результате чего погиб карп, который жил в садовом пруду.

