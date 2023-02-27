Россиянина депортировали с Бали из-за одного поста в соцсетях

На Бали депортировали россиянина, выложившего пост о поиске соседа на виллу в соцсетях

Власти Бали депортировали россиянина, который захотел найти соседа в свободную комнату на виллу — одно размещенное в социальной сети объявление мужчины посчитали рекламным постом, приносящим ему прибыль. Подробностями ситуации он поделился в интервью порталу «Бали форум».

Как рассказал Сергей Коновалов, он приехал на Бали в декабре, перед самым Новым годом, и заселился с друзьями в четырехкомнатную виллу в получасе езды от Убуда. Спустя месяц у них освободилась комната — чтобы сэкономить на жилье, россиянин решил сдать ее. Объявление о поиске нового соседа он выложил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), цена при этом не была завышена и составила одну четверть от всей стоимости виллы — семь миллионов рупий (34,4 тысячи рублей).

«В это же время я отдал паспорт на продление визы по прибытии. Вот так совпало, да. И вдруг звонит агент мой и говорит: тебя ждут в офисе миграционной службы для интервью. Я удивился: а в чем, собственно, дело? Отпечатки уже сдал вроде. И мне агент пересылает скрины моего объявления», — вспомнил Коновалов.

Мужчина признался, что понял, что его заподозрили в риелторстве, однако был убежден, что сможет все доказать. Как оказалось, офицеров беспокоил не процент от сдачи, а само объявление, которое считается рекламным. По законам Индонезии, маркетинговые услуги являются средством заработка, а рабочей визы у россиянина не было. После трех дней раздумий власти приняли решение все-таки депортировать Коновалова — в итоге путешественник взял билеты на родину через Куала-Лумпур, однако из Малайзии отправился в Таиланд.

«Когда мы сидели уже перед выходом на посадку с офицерами, я подсмотрел, как один из них листает соцсеть у себя на телефоне и просматривает объявления об аренде. Четко видел надпись "Bali. One bedroom, one bathroom". Он читал и пост, и комментарии. Будьте аккуратны, не делайте моих ошибок», — предостерег россиянин.

Ранее в феврале шести беременным россиянкам, которые прилетели в Аргентину, отказали во въезде в страну. В миграционной службе заподозрили девушек в предоставлении ложной информации о мотивах поездки.