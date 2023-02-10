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21:31, 10 февраля 2023Путешествия

В Аргентине объяснили отказ беременным россиянкам во въезде в страну

Аргентина отказала беременным россиянкам во въезде из-за сомнений в мотивах поездки

Фото: Olivia Anne Snyder / Unsplash

Глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно заявила, что шести беременным россиянкам было отказано во въезде в страну из-за подозрений в предоставлении ложной информации о мотивах поездки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Todo Noticias.

По ее словам, существует алгоритм действий для решения ситуаций с обоснованным подозрением в предоставлении ложных данных о туристической цели поездки. «Когда мы видим, что у них нет обратного билета, когда они не могут объяснить, куда поедут как туристы на 33-й неделе беременности, довольно сложно поверить в туризм», — отметила она.

Глава ведомства также отметила, что за последние полгода заметно увеличился поток российских граждан в Аргентину. По ее словам, выросло и число беременных россиянок, которые прибывают в страну и оформляют вид на жительство после рождения ребенка. «Вчера только на одном рейсе авиакомпании Ethiopian Airlines прилетели 33 гражданки России, которые находились на 32-34-й неделе беременности», — подчеркнула Кариньяно.

Беременные россиянки находятся в аргентинском аэропорту с первых чисел февраля: одна из девушек прилетела 7-го числа, две другие — 8 февраля. Миграционная служба допрашивала туристов в течение пяти часов, после чего запретила им въезд в страну.

Глава консульского отдела посольства РФ в Аргентине Георгий Полин заявил, что вопрос о запрете на въезд в Аргентину трем беременным россиянкам должен решиться в ближайшее время в суде. Всем девушкам предоставили адвокатов.

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Марина Совина
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