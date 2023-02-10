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19:15, 10 февраля 2023Путешествия

Появились подробности о застрявших в Аргентине беременных россиянках

Посольство РФ в Аргентине помогло купить лекарства для застрявших в аэропорту россиянок

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Вопрос о запрете на въезд в Аргентину трем беременным россиянкам должен решиться в ближайшее время в суде. Появившиеся подробности о застрявших в аэропорту туристках сообщает РИА Новости со ссылкой на главу консульского отдела посольства РФ в Аргентине Георгия Полина.

Отмечается, что всем девушкам предоставили адвокатов, решение о запрете на въезд в страну опротестовано в суде. Полин заявил, что россиянкам неоднократно предлагалось покинуть страну, однако те решили остаться и дождаться решения суда. Благодаря содействию и помощи российского консула, одной из беременных женщин купили необходимые лекарства, а также предоставили корм для собаки, которую она привезла с собой в Аргентину.

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Беременные россиянки находятся в аргентинском аэропорту с первых чисел февраля: одна из девушек прилетела 7 числа, две другие — 8 февраля. Миграционная служба допрашивала туристов в течение пяти часов, после чего запретила им въезд в страну. В российском консульстве предположили, что женщин могли задержать в связи с предъявлением при пересечении границы неполной или ложной информации.

Ранее в январе российский тревел-блогер Алексей Кутовой перечислил признаки, по которым большинство россиян выбирают страну для эмиграции. Он объяснил, что беременные женщины отдают предпочтение Аргентине, «чтобы там родить и получить гражданство всей семьей».

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Зарина Дзагоева
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