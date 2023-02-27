«Известия»: с начала года спрос на жилье в России упал на треть

В начале 2023 года россияне резко расхотели покупать жилье — спрос на приобретение строящихся и готовых квартир в стране упал примерно на треть. К такому выводу пришли опрошенные «Известиями» эксперты по недвижимости.

По данным федеральной компании «Этажи», активность на первичном рынке в России по сравнению с декабрем 2022-го снизилась на 32 процента, а на вторичном — на 42 процента. Схожие данные приводят в крупной девелоперской компании и «Авито Недвижимости».

«Действительно, сейчас мы наблюдаем снижение покупательской активности, это достаточно объективная ситуация. После рекордных объемов продаж в 2021-м — начале 2022-го последовал спад, и реализация сегодня ниже на 20–30 процентов», — пояснил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

Кроме того, росту продаж жилой недвижимости препятствует увеличение ипотечных ставок — как базовых, так и по субсидированных программам, отметил эксперт. Так, с 1 января ставка по льготной ипотеке на новостройки выросла с семи до восьми процентов годовых. При этом впервые такие кредиты начали выдавать весной 2020 года со ставкой 6,5 процента годовых.

Руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова отметила, что спад интереса к новостройкам в России произошел в том числе из-за ограничения ЦБ выдачи околонулевой ипотеки, которую девелоперы предоставляли совместно с банками.