Ошибки обманутого на 577 миллионов долларов международного трейдера объяснили

FT объяснила ошибки обманутого на $577 млн из-за фальшивого никеля трейдера Trafigura

Газета Financial Times объяснила ошибки международного трейдера Trafigura, обманутого на 577 миллионов долларов продавцом из Индии из-за схемы с фальшивым никелем.

Издание со ссылкой на документы суда отмечает, что сингапурский трейдер не запросил у поставщика сертификаты, а также не обратил внимание на указание неверного кода товаров в таможенной декларации.

Trafigura заявила, что ей продали 1100 контейнеров, в которых должен был находиться высококачественный никель. Газета пишет, что это дело может стать одним из самых крупных, которые рассматривались в лондонских судах.

Ранее независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов предсказал, что запрет на поставки меди и никеля из России на Лондонскую биржу металлов (LME) может вызвать кризис в европейской промышленности.