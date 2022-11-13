Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
02:22, 13 ноября 2022Экономика

Европейской промышленности предрекли кризис из-за поставок металла

Экономист Хазанов: запрет на цветные металлы из России может привести к кризису в Европе

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Запрет на поставки меди и никеля из России на Лондонскую биржу металлов (LME) может вызвать кризис в европейской промышленности. Негативный исход предрек независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов в беседе с агентством РИА Новости.

Ранее Лондонская биржа металлов приняла решение не вводить запрет на поставки металлов из России. По словам Хазанова, эмбарго на поставки из России прежде всего вызвало бы нехватку никеля и меди на европейском рынке.

«Прекращение приема LME меди и никеля из России на свои склады автоматически вызвало бы остановку многих заводов в Европе, начиная от металлургических и кабельных и заканчивая двигателестроительными и автомобильными», — подчеркнул экономист.

Отмечается, что крупнейшие европейские производители меди (Aurubis и Boliden) не смогут заместить нехватку из-за высоких цен на электричество и газ. «С никелем положение дел было бы еще хуже: в Европе почти нет предприятий по его выпуску», — резюмировал Хазанов.

Ранее LME интересовалась мнением трейдеров по этому вопросу. От решения участников зависело, продолжится ли торговля российской продукцией, будут ли вводиться ограничения на объемы поставок или же будут запрещены отгрузки российских металлов на склады биржи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал адом российские атаки в Донбассе
Ливан экстрадировал в Ирак родственника Саддама Хусейна
Европейской промышленности предрекли кризис из-за поставок металла
В европейской стране раскрыли мафию украинских «пехотинцев»
На Украине раскрыли возможную дату переговоров с Россией
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
России посоветовали использовать опыт Карибского кризиса
США и Китай уличили в ведении холодной войны в одной сфере
Москвичи вспомнили один из первых кабаков в столице
Волочкова рассказала о своей мечте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.