Россиян предупредили о новой угрозе для здоровья в Турции

Академик РАН Онищенко предупредил россиян о холере в Турции после землетрясения

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко предупредил россиян о новой угрозе для здоровья во время отдыха в Турции –– холере. Об этом сообщает НСН.

По словам эксперта, пандемия холеры коснулась уже 31 страны, а после землетрясения затронула и Турцию. Онищенко предрек ухудшение ситуации и заявил, что возможность заболеть вполне реальна.

В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC) подтвердили, что в зонах землетрясений в Турции и Сирии замечены очаги опасных инфекций. Отмечается высокий риск кишечных инфекций, в том числе холеры и гепатита А.

Ранее в феврале директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов заявил, что российские туристы могут без опасений ехать в Турцию после землетрясения. По его словам, с 1999 года властями страны установлены жесткие правила к туристическим зданиям и гостиницам с точки зрения сейсмостойкости.