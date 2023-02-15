Сейсмолог оценил безопасность туристов на отдыхе в Турции после землетрясений

Директор Единой геофизической службы РАН заявил, что туристам безопасно ехать в Турцию

Директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов заявил, что российские туристы могут без опасений ехать в Турцию после землетрясения. Безопасность путешественников на отдыхе сейсмолог оценил в беседе с РИА Новости.

Виноградов подчеркнул, что в Турции ответственно подходят к строительству туристической инфраструктуры. По его словам, с 1999 года властями страны установлены жесткие правила к туристическим зданиям и гостиницам с точки зрения сейсмостойкости. «Туристы могут ехать», — заключил специалист.

Ранее российские туроператоры заявили, что продажи летних путевок в Турцию не показывают отрицательной динамики, несмотря на произошедшие в стране землетрясения. Как сообщают турагенты, аннуляции бронирований в Стамбул и Анталью пока не замечены.

Утром 6 февраля сильнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции. Колебания земной коры ощущались во многих городах страны, в том числе в Кайсери, Адане, Мерсине. Подземные толчки также были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и ряде других стран.