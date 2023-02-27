В Казахстане решили выдавать ВНЖ на 10 лет для некоторых категорий россиян

Россияне с 28 февраля смогут получить ВНЖ в Казахстане в упрощенном порядке

Власти Казахстана решили выдавать вид на жительство (ВНЖ) на 10 лет для некоторых категорий иностранцев, в том числе россиян, — с 28 февраля в стране начнет действовать новая программа по привлечению квалифицированных специалистов из-за рубежа. Об этом сообщается на сайте министерства труда и социальной защиты населения республики.

Согласно опубликованной информации, получить десятилетний ВНЖ смогут заявители по дефицитным для экономики профессиям. «Иностранцы, обладающие востребованными профессиями, могут оформить в органах внутренних дел вид на жительство в упрощенном порядке без подтверждения своей платежеспособности», — говорится в публикации.

Уточняется, что перечень предусматривает 21 профессию в различных сферах. В список попали онкологи, нейрохирурги, гематологи, неонатологи, эндокринологи, инженеры, бактериологи, архитекторы ИТ-инфраструктур и другие.

В январе власти Казахстана изменили правила въезда и пребывания туристов в стране, отменив «визаран». Теперь, въезжающие в республику без визы иностранцы смогут легально находиться в республике 30 суток, суммарно — до 90 дней на протяжении одного календарного периода в 180 дней, а граждане стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Киргизия, Россия) — 90 дней на протяжении одного календарного периода в 180 дней.