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20:13, 27 февраля 2023Мир

США передали Украине более миллиарда долларов помощи

Глава Минфина США заявила о передаче Киеву первого транша помощи в размере $1,25 млрд

Фото: Marko Djurica / Reuters

Вашингтон передал Украине первый транш в размере более миллиарда долларов из выделенной ранее экономической помощи на сумму 9,9 миллиарда долларов. Об этом сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен, передает РИА Новости.

В американском ведомстве уточнили, что Йеллен обсудила помощь Вашингтона в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Отмечается, что полная сумма будет передана украинской стороне до конца третьего квартала 2023 года.

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Виктория Кондратьева
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