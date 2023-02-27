США передали Украине более миллиарда долларов помощи

Глава Минфина США заявила о передаче Киеву первого транша помощи в размере $1,25 млрд

Вашингтон передал Украине первый транш в размере более миллиарда долларов из выделенной ранее экономической помощи на сумму 9,9 миллиарда долларов. Об этом сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен, передает РИА Новости.

В американском ведомстве уточнили, что Йеллен обсудила помощь Вашингтона в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Отмечается, что полная сумма будет передана украинской стороне до конца третьего квартала 2023 года.