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19:22, 27 февраля 2023Мир

США признали наличие серьезных препятствий для конфискации активов России

Глава Минфина США признала наличие серьезных препятствий для конфискации активов России
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Graeme Jennings / Reuters

Вашингтон признал наличие серьезных юридических препятствий для конфискации замороженных активов России. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, передает Reuters.

«Мы в небольших масштабах изымали активы, но, конечно, есть юридические трудности в том, чтобы делать больше, чем это», — высказалась политик. Она уточнила, что для конфискации в более крупных объемах есть препятствия. Речь шла о российских средствах, которые хотели бы передать Украине.

«Мы хотим лишить Россию доходов. Но нам также нужно учитывать возможные последствия санкций для нас и наших партнеров», — добавила Йеллен.

Ранее сообщалось, что власти США подали иск о конфискации собственности российского бизнесмена Виктора Вексельберга на сумму 75 миллионов долларов. В 2018-м управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло Вексельберга в так называемый SDN-лист, который предполагает блокировку активов в американской юрисдикции.

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Виктория Кондратьева
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