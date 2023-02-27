США признали наличие серьезных препятствий для конфискации активов России

Глава Минфина США признала наличие серьезных препятствий для конфискации активов России

Вашингтон признал наличие серьезных юридических препятствий для конфискации замороженных активов России. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, передает Reuters.

«Мы в небольших масштабах изымали активы, но, конечно, есть юридические трудности в том, чтобы делать больше, чем это», — высказалась политик. Она уточнила, что для конфискации в более крупных объемах есть препятствия. Речь шла о российских средствах, которые хотели бы передать Украине.

«Мы хотим лишить Россию доходов. Но нам также нужно учитывать возможные последствия санкций для нас и наших партнеров», — добавила Йеллен.

Ранее сообщалось, что власти США подали иск о конфискации собственности российского бизнесмена Виктора Вексельберга на сумму 75 миллионов долларов. В 2018-м управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло Вексельберга в так называемый SDN-лист, который предполагает блокировку активов в американской юрисдикции.