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18:10, 24 февраля 2023Экономика

США захотели конфисковать многомиллионную собственность российского бизнесмена

Власти США подали иск о конфискации собственности российского бизнесмена Вексельберга

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Власти США подали иск о конфискации собственности российского бизнесмена Виктора Вексельберга. Соответствующее заявление публикует Минюст США.

Речь идет об активах на сумму 75 миллионов долларов. Согласно сообщению, гражданский иск о конфискации имущества касается шести объектов недвижимости, приобретенных Вексельбергом в период с 2008 по 2017 годы.

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Варвара Родикова
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