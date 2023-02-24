США захотели конфисковать многомиллионную собственность российского бизнесмена

Власти США подали иск о конфискации собственности российского бизнесмена Вексельберга

Власти США подали иск о конфискации собственности российского бизнесмена Виктора Вексельберга. Соответствующее заявление публикует Минюст США.

Речь идет об активах на сумму 75 миллионов долларов. Согласно сообщению, гражданский иск о конфискации имущества касается шести объектов недвижимости, приобретенных Вексельбергом в период с 2008 по 2017 годы.