США обвинили российского бизнесмена в обходе санкций и отмывании средств

Минюст США обвинил российского бизнесмена Осипова в обходе санкций и отмывании средств

Минюст США заявил о предъявлении обвинений в обходе санкций и отмывании средств имеющему российское гражданство бизнесмену Владиславу Осипову. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, обвинения предъявлены гражданину Великобритании Ричарду Мастерсу. Вашингтон потребовал от испанских властей его ареста с целью экстрадиции. На арест Осипова выдан ордер.

Бизнесменов обвиняют в попытке вывести из-под санкций яхту российского миллиардера Виктора Вексельберга, а также в заговоре с целью обмана властей США. Соответствующие исковые заявления были поданы в суд в федеральном округе Колумбия.

В апреле 2022 года сотрудники Гражданской гвардии Испании при участии ФБР США провели обыск на борту яхты Tango стоимостью 120 миллионов долларов (10,1 миллиарда рублей), которую заблокировали в рамках санкций США, введенных в отношении российских бизнесменов. Владельцем судна, по данным Reuters, является Виктор Вексельберг.