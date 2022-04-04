Стало известно об обысках на «российской» яхте в Испании

WP: агенты ФБР обыскали в Испании яхту, которой предположительно владеет россиянин

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) совместно с сотрудниками Гражданской гвардии Испании обыскали яхту в порту Пальмы-де-Майорки, которой предположительно владеет российский бизнесмен. Об этом стало известно из материала издания The Washington Post (WP).

Представитель испанской гвардии подтвердил, что обыск прошел в понедельник утром, однако дополнительных подробностей не сообщалось. Речь идет о яхте Tango под флагом Островов Кука. Длина судна составляет 78 метров, а само оно оценивается в 120 миллионов долларов.

Ранее островное государство Антигуа и Барбуда выразило готовность помочь Великобритании в рамках закона и арестовать яхты, якобы принадлежащие российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Как уточнил посол государства в США Рональд Сандерс, для их ареста Лондон должен направить официальный запрос.