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Владельцем задержанной в Испании роскошной яхты оказался российский миллиардер

Владельцем задержанной в Испании яхты оказался российский миллиардер Виктор Вексельберг

Фото: Juan Poyates Oliver / Reuters

Владельцем задержанной в Испании роскошной яхты оказался российский миллиардер Виктор Вексельберг. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о 78-метровой лодке Tango стоимостью 120 миллионов долларов (10,1 миллиарда рублей), которую заблокировали в рамках санкций США, введенных в отношении российских бизнесменов.

Яхта Tango ходит под флагом Островов Кука. Судно было построено на голландской верфи Feadship, а его проектировкой занималась лондонская студия Harrison Eidsgaard. Лодку передали Виктору Вексельбергу в 2011 году.

Ранее 4 апреля стало известно, что сотрудники Гражданской гвардии Испании при участии ФБР США провели на борту упомянутой яхты обыск. Анонимный представитель гвардии подтвердил осуществление следственных действий, но не стал описывать подробности.

В марте власти Испании наложили арест на яхту, принадлежащую генеральному директору «Рособоронэкспорта» Александру Михееву. Речь идет о 48-метровом судне Lady Anastasia. Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что яхта не сможет покинуть порт Майорки, в котором она пришвартовалась.

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Таисия Косинцева
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