В Совбезе назвали причину спецоперации на Украине

Медведев заявил, что навязчивое желание Запада растерзать Россию привело к СВО на Украине

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил, почему страна была вынуждена начать специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом он написал в статье для «Известий».

Медведев назвал причину спецоперации на Украине и заявил, что к ней привело навязчивое желание Запада растерзать Россию. Он высказался о непризнании Западом итогов референдума в Крыму и подчеркнул, что действия Европы «подпитываются пещерной русофобией и желанием создать новоявленного Франкенштейна в лице Украины — особую "Антироссию"».

«...Мудрые предшественники нынешних безмозглых западных политиканов говорили так: "Deus quos vult perdere dementat prius" — кого Бог хочет наказать, того сначала лишает разума. Именно эта безумная истерика, навязчивое желание растерзать нашу страну и привели в конечном счете к специальной военной операции», — заключил зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил о невозможности развалить Россию. По его мнению, заблуждения Запада, что это сделать легко, являются крайне опасными. Он призвал оставить двусмысленности в этом вопросе и подчеркнул, что «мир без России нам не нужен».