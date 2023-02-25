Медведев оценил итоги года спецоперации на Украине

Медведев в статье оценил итоги года спецоперации и выразил уверенность в полной победе

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил итоги года спецоперации (СВО) на Украине и сравнил ее с событиями Великой Отечественной войны. Свое мнение политик высказал в статье для журнала «Национальная оборона».

«Зимой 1941-1942 гг. после разгрома фашистских войск под Москвой Красная армия перешла в решительное контрнаступление, в тяжелых и кровопролитных боях начала свой путь к Великой Победе. Через восемь десятилетий, в феврале 2022 года нам пришлось дать бой неофашизму», — пишет Медведев.

Политик заявил, что год страна провела на «переднем крае борьбы с одиозным киевским режимом, за которым стоит вся военная и финансовая мощь его западных покровителей». Он отметил, что ему было смешно слышать заявления Киева, что у России кончились ракеты или остановилось производство.

В конце статьи он сказал, что на стороне России «стойкость и чувство ответственности за будущее всего мира» и выразил уверенность в полной победе.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что против Москвы ополчилась целая империя врагов, которые поставили себе цель стереть Россию с лица земли. По его словам, врагами России являются «украинские и европейские неофашисты, США, прочие англосаксы и их вассалы (примерно полсотни стран)».