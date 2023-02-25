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11:32, 25 февраля 2023Россия

Медведев перечислил врагов России

Медведев назвал европейских неофашистов и вассалов англосаксов врагами России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Против Москвы ополчилась целая империя врагов, которые поставили себе цель стереть Россию с лица земли. Противников России перечислил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в статье для журнала «Национальная оборона».

По его словам, врагами России являются «украинские и европейские неофашисты, США, прочие англосаксы и их вассалы (примерно полсотни стран)». Медведев выразил уверенность, что ни у кого из них не получится задушить Россию.

Ранее Медведев назвал цель Запада. По его мнению, Запад хочет одолеть Россию чужими руками и лишь продлевает агонию Украины. «А на рядовых украинских (как, впрочем, и европейских) граждан, более других страдающих от этого конфликта, ему (Западу — прим. "Ленты.ру") плевать с высокой колокольни», — высказался зампред российского Совбеза.

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Варвара Кошечкина
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