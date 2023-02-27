В Москве недосчитались одного вида новостроек

«Метриум»: в Москве недосчитались новостроек на стадии котлована

В январе 2023 года в Москве резко уменьшился объем предложения новых квартир и апартаментов, находящихся на стадии котлована. О том, что в столице недосчитались одного вида новостроек, «Ленте.ру» сообщили аналитики компании «Метриум».

В массовом сегменте в первом месяце текущего года объем предложения новых квартир на стадии котлована относительно декабря предыдущего снизился с 25 процентов до 11 процентов, составив 2,8 тысячи объектов, в бизнес-классе — с 28 процентов до 20 процентов, а в премиум-классе — с 28 процентов до 11 процентов. В Новой Москве отрицательная динамика была более значительной — с 30 процентов до 14 процентов. Эксперты отметили, что текущий объем предложения жилья на этапе котлована стал одним из самых низких за пятилетнюю историю наблюдений компании.

Наибольшая доля представленных для покупки новых квартир находилась на стадии строительства этажей — на них пришлось 70 процентов от всего предложения, или 18,4 тысячи объектов. Еще 11 процентов, или 2,8 тысячи квартир, представляли собой лоты с отделочными работами, а оставшиеся 9,3 процента, или 2,5 тысячи вариантов — готовые объекты.

По словам управляющего партнера «Метриум» Надежды Коркки, сложившаяся ситуация с дефицитом квартир на котловане объясняется тем, что покупка недвижимости на таком этапе дает возможность получить наибольший дисконт, который застройщики все чаще стали давать при запуске новых проектов. Подобные меры могли повысить интерес к покупке самых бюджетных лотов. В качестве другой причины она назвала достаточно низкую активность застройщиков — в январе нынешнего года в массовом сегменте они запустили лишь два новых проекта, при этом оба комплекса уже готовы.

«На рынке новостроек есть определенная цикличность. В продаже появляются новые крупные проекты, которые образуют значительную долю предложения корпусов на котловане. Со временем они переходят в другую стадию строительной готовности. По-видимому, значительный объем отложенных ранее проектов, которые стартовали в период после пандемии, перешли на более высокий этап готовности. Необходимо подождать весну, когда застройщики могут восполнить недостаток предложения на котловане», — объяснил основатель и совладелец Группы «Родина» Владимир Щекин.

В феврале эксперты единой информсистемы «Наш.Дом.РФ» пришли к выводу, что в начале 2023 года в России недосчитались новых домов. По их данным, в январе в стране выдали 192 разрешения на строительство (РНС), в совокупности 2,51 миллиона квадратных метров — примерно в два раза меньше, чем в 2021-2022-х годах.