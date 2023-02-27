«Ъ»: в начале года в России запустили почти вдвое меньше жилых проектов

В начале 2023 года в России недосчитались новых домов — в стране запустили почти вдвое меньше проектов по строительству жилья, чем в аналогичные периоды ранее. К такому выводу пришли опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

По данным единой информсистемы «Наш.Дом.РФ», в январе в России выдали 192 разрешения на строительство (РНС), в совокупности 2,51 миллиона квадратных метров — примерно в два раза меньше, чем в 2021-2022-х годах. По данным аналитиков, сильнее всего сокращение новых проектов коснулось Сибири, Дальнего Востока и Поволжья. Рост на 6-8 процентов наблюдают на крупных рынках Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В Москве, как отмечают в «НДВ Супермаркет Недвижимости», в первый месяц года выставили на продажу 412 тысяч квадратных метров жилья на нулевом этапе строительства — вдвое меньше, чем в январе 2022-го.

Председатель совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова подчеркнула, что жилье на этапе котлована обычно стоит на 10-15 процентов дешевле, чем в почти достроенном доме. Коммерческий директор ГК «Самолет» Кирилл Храпов считает, что сокращение числа новых проектов связано со снижением спроса на новостройки. Девелоперы начали снижать активность еще осенью 2022 года, когда интерес к этому типу жилья упал максимально, пояснила директор по маркетингу IQ Estate Татьяна Калюжнова.

Застройщики надеялись, что спрос восстановится в начале 2023 года после продления льготной ипотеки. Однако этого не случилось на фоне повышения ставки по таким кредитам на один процентный пункт, до восьми процентов. По данным Банка России, в январе по всем льготным госпрограммам в стране выдали кредиты на 134 миллиарда рублей — втрое меньше, чем в декабре. Именно по ипотеке под восемь процентов на новостройки снижение было в четыре раза, до 67 миллиардов рублей.

По прогнозам руководителя управления маркетинга и аналитики Asterus Дениса Бобкова, спрос вряд ли восстановится до конца года. Если число новых проектов будет сокращаться на протяжении всего года, то в 2026-2027 годах по всей стране введут в эксплуатацию заметно меньше жилья, предупредила Доброхотова.

Однако больше всего застройщиков сейчас волнуют риски затоваривания рынка из-за падения спроса. По данным Infoline, на конец 2022 года в России нераспроданными оставались квартиры в различной стадии готовности общей площадью 70 миллионов квадратных метров, или 66 процентов от общего объема жилья на первичном рынке. По словам директора по продажам «Этажей» Сергея Зайцева, количество нереализованного жилья может продолжить увеличиваться, если вывод на рынок большего числа новых проектов будут искусственно регулировать.

Ранее стало известно, что в начале 2023 года спрос россиян на жилье на первичном и вторичном рынках сократился почти вдвое по сравнению с аналогичными периодами ранее. По данным федеральной компании «Этажи», активность на первичном рынке в России по сравнению с декабрем 2022-го снизилась на 32 процента, а на вторичном — на 42 процента.

