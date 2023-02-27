Самка леопарда нашла хитроумный способ отогнать назойливого льва

Daily Mail: самка леопарда испражнилась на поджидавшего ее под деревом льва

Самка леопарда в заповеднике Набоишо в Кении нашла хитроумный способ отогнать назойливого льва, которого привлек запах убитой ею импалы, и дважды испражнилась на поджидавшего ее под деревом хищника. Об этом сообщает Daily Mail.

Фотограф дикой природы Пол Голдштейн, который вел группу туристов, увидел, как самка леопарда спасла от львов и других хищников свою добычу. Дикая кошка по кличке Спот и ее годовалый детеныш наслаждались убитой импалой, сидя на дереве. На следующее утро оба животных поели и спустились на землю. Но как только мать вернулась к импале, ее заметила пара шакалов, которые сразу начали завывать.

Крик шакалов привлек гиен. Они сходили с ума от запаха, который привлекал их к дереву, но при этом не могли на него забраться. Вскоре на месте появились и три льва-подростка, которые умеют лазать по деревьям, но делают это плохо из-за большого веса. Один из них все же попробовал забраться наверх.

Спот спряталась от львов, забравшись как можно выше в крону дерева, пока ее годовалый детеныш дожидался в кустах на земле. Оказавшись на верхушке дерева, леопард нашел хитроумный способ сбежать и добраться до своего котенка. Большой кошке не оставалось ничего иного, кроме как дважды испражниться на разъяренного льва, который поджидал ее внизу. В результате хищник бросил попытки добраться до нее и ушел.

Когда львы и гиены отошли достаточно далеко, пятнистая кошка спустилась и побежала к детенышу.

Голдштейн рассказал, что вся сцена длилась около 40 минут.

Ранее сообщалось, что крокодил в заповеднике Энтабени в национальном парке Ватерберх в ЮАР отбился от напавшего на него прайда львов. Львы отошли и легли с таким видом, как будто ничего не произошло.