Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:02, 27 февраля 2023Из жизни

Самка леопарда нашла хитроумный способ отогнать назойливого льва

Daily Mail: самка леопарда испражнилась на поджидавшего ее под деревом льва

Фото: Hidde Rensink / Unsplash

Самка леопарда в заповеднике Набоишо в Кении нашла хитроумный способ отогнать назойливого льва, которого привлек запах убитой ею импалы, и дважды испражнилась на поджидавшего ее под деревом хищника. Об этом сообщает Daily Mail.

Фотограф дикой природы Пол Голдштейн, который вел группу туристов, увидел, как самка леопарда спасла от львов и других хищников свою добычу. Дикая кошка по кличке Спот и ее годовалый детеныш наслаждались убитой импалой, сидя на дереве. На следующее утро оба животных поели и спустились на землю. Но как только мать вернулась к импале, ее заметила пара шакалов, которые сразу начали завывать.

Крик шакалов привлек гиен. Они сходили с ума от запаха, который привлекал их к дереву, но при этом не могли на него забраться. Вскоре на месте появились и три льва-подростка, которые умеют лазать по деревьям, но делают это плохо из-за большого веса. Один из них все же попробовал забраться наверх.

Материалы по теме:
Земля больших кошек: где в России можно увидеть диких тигров, леопардов и лесных котов
Земля больших кошек:где в России можно увидеть диких тигров, леопардов и лесных котов
26 декабря 2022
«Побывать там, куда не пустят туриста» Как супруги из Москвы нашли способ путешествовать в самые недоступные места России
«Побывать там, куда не пустят туриста»Как супруги из Москвы нашли способ путешествовать в самые недоступные места России
28 декабря 2021

Спот спряталась от львов, забравшись как можно выше в крону дерева, пока ее годовалый детеныш дожидался в кустах на земле. Оказавшись на верхушке дерева, леопард нашел хитроумный способ сбежать и добраться до своего котенка. Большой кошке не оставалось ничего иного, кроме как дважды испражниться на разъяренного льва, который поджидал ее внизу. В результате хищник бросил попытки добраться до нее и ушел.

Когда львы и гиены отошли достаточно далеко, пятнистая кошка спустилась и побежала к детенышу.

Голдштейн рассказал, что вся сцена длилась около 40 минут.

Ранее сообщалось, что крокодил в заповеднике Энтабени в национальном парке Ватерберх в ЮАР отбился от напавшего на него прайда львов. Львы отошли и легли с таким видом, как будто ничего не произошло.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о плане Запада принудить Киев к переговорам в случае неудач
Семилетний ребенок попал в больницу из-за слетевшей после простой операции нитки
В Китае экранизировали расследование о взрывах на «Северных потоках»
Риелтор назвал новую «золотую милю» в Москве
В Турции запретят строить жилье в сейсмически опасных районах
Самка леопарда нашла хитроумный способ отогнать назойливого льва
В России рухнуло производство автомобилей
В Китае назвали настоящих «хозяев» Украины
Стало известно о планах LVMH купить Richemont
Помощник Путина прояснил судьбу дипломов бакалавров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.