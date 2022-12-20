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12:09, 20 декабря 2022Из жизни

Львы напали на гревшегося на солнце крокодила и попали на видео

Latest Sightings: крокодил отбился от напавших на него львов и попал на видео

Крокодил в заповеднике Энтабени в национальном парке Ватерберх в ЮАР отбился от напавшего на него прайда львов. Произошедшее попало на видео, которое опубликовал сайт Latest Sightings.

Автор видео, 15-летний студент Коннор Доус, во время посещения заповедника с семьей обратил внимание на льва, который шел по грунтовой дороге вдоль дамбы. Затем на его глазах к хищнику присоединились несколько молодых сородичей. Вместе они подошли к гревшемуся на солнце крокодилу и неожиданно напали на него.

Доус подчеркнул, что был шокирован зрелищем. «Я особо не переживал за крокодила, пока лев не схватил его за заднюю лапу и не оттащил от воды. Оставшаяся часть прайда присоединилась к нему и продолжила провоцировать рептилию и нападать на нее», — отметил очевидец. В конце концов, крокодил сумел отбиться от напавших на него хищников и уплыть.

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Львы отошли и легли с таким видом, как будто ничего не произошло. «Я никогда не видел ничего подобного. Даже наш гид сказал, что никогда не слышал о таких схватках», — подчеркнул студент.

На следующий день он снова видел уцелевшего крокодила. Две недели спустя в заповеднике были друзья Доуса, и подтвердили, что с рептилией по-прежнему все в порядке.

Для львов нападение для крокодила — из ряда вон выходящее событие. И львы, и крокодилы — непревзойденные охотники, но укус крокодила достаточно мощен, чтобы нанести тяжелые травмы льву. Длина взрослого крокодила может превышать четыре метра, а вес достигать 400 килограммов, в то время как взрослый лев весит всего 270 килограммов.

Ранее сообщалось, что в южноафриканском национальном парке Крюгера сняли на видео крупного крокодила, который убил леопарда. Автор видео утверждает, что рептилия ползла недалеко от ограды туристического лагеря.

Алиса Дмитриева
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