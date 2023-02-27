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12:34, 27 февраля 2023Среда обитания

Новое землетрясение произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в провинции Малатья на востоке Турции
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Reuters

Новое землетрясение магнитудой 5,8 произошло на востоке Турции. Толчки были зафиксированы в 11 километрах от провинции Малатья, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло в 12:04 по московскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 128 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа с населением 449 тысяч человек и в 16 километрах от города Малатья, в котором проживает 441 тысяча человек. Очаг расположен на глубине двух километров.

Изначально мощность землетрясения оценили в 5,6, но позже специалисты увеличили показатель до 5,8. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали на границе Сирии и Турции. Эпицентр находился на расстоянии 25 километров к юго-западу от города Антакья. Очаг залегал на глубине двух километров. О пострадавших и разрушениях также не сообщалось.

Нина Ташевская
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