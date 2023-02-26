На границе Турции и Сирии произошло новое землетрясение

На границе Турции и Сирии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4

В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC) зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,4 в южной части Турции на границе с Сирией. Данные опубликованы на официальном сайте EMSC.

Эпицентр находился на расстоянии 25 километров к юго-западу от города Антакья, свидетельствуют данные. Очаг залегал на глубине 2 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Накануне сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в центральной части Турции. По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 10:27 по местному времени в 40 километрах к югу от города Аксарай и 18 километрах к северо-востоку от города Эмиргази.

6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7, которые стали сильнейшими на территории страны с 1939 года. По последним данным, число погибших в результате землетрясений превысило 43,5 тысячи человек. Подземные толчки также были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и ряде других стран.