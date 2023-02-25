В Турции зафиксировали землетрясение

EMSC: землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в центральной части Турции

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в центральной части Турции. Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 10:27 по местному времени в 40 километрах к югу от города Аксарай и 18 километрах к северо-востоку от города Эмиргази.

Уточняется, что очаг залегал на глубине десять километров. Другие подробности специалисты центра не привели.

Ранее 25 февраля сообщалось, что в турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,7. Очаг залегал на глубине 7 километров.

6 февраля в Турции зафиксировали мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали сильнейшими на территории страны с 1939 года. Всемирная организация здравоохранения назвала их «самым сильным стихийным бедствием в европейском регионе за столетие». По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 43,5 тысячи человек.