Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали в Турции

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали турецкой провинции Малатья

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали турецкой провинции Малатья. Об этом сообщается на сайте управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По данным управления, толчок был зафиксирован в 23:25 по местному времени (совпадает с московским). Очаг залегал на глубине 7 километров.

6 февраля в Турции произошли мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали самыми сильными с 1939 года, а Всемирная организация здравоохранения признала это землетрясение сильнейшим за столетие стихийным бедствием в европейском регионе. По последним данным, число погибших в результате землетрясений превысило 44 тысячи человек.

20 февраля в турецкой провинции Хатай были зафиксированы землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8. В результате в нескольких городах разрушились здания.