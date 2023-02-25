Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали в Турции
Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали турецкой провинции Малатья. Об этом сообщается на сайте управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
По данным управления, толчок был зафиксирован в 23:25 по местному времени (совпадает с московским). Очаг залегал на глубине 7 километров.
6 февраля в Турции произошли мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали самыми сильными с 1939 года, а Всемирная организация здравоохранения признала это землетрясение сильнейшим за столетие стихийным бедствием в европейском регионе. По последним данным, число погибших в результате землетрясений превысило 44 тысячи человек.
20 февраля в турецкой провинции Хатай были зафиксированы землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8. В результате в нескольких городах разрушились здания.