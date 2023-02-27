Президент Мексики опубликовал в социальных сетях снимок лесного эльфа

Президент Мексики Обрадор опубликовал фотографию из джунглей с мифическим духом майя

Президент Мексики опубликовал на своей странице в социальной сети снимок с изображением мифического существа. New York Post, пересказывая слова президента, сообщает, что на фотографии, согласно подписи к публикации, запечатлен мифический майяский лесной эльф.

Президент Андрес Мануэль Лопез Обрадор известен своим деликатным и уважительным отношением к коренным народам Южной Америки и их верованиям. В публикации на личной странице в соцсети он назвал существо, которое можно разглядеть на зернистом сером снимке из джунглей, алушем. Обрадор также приложил снимок, на котором изображение алуша вырезано на камне в одном из древних поселений майя.

Алуш — это персонаж майяского фольклора, непокорный и проказливый карлик-трикстер, дух природы. Алуши обитают в пещерах или карстовых провалах-сенотах, охраняя священные воды.

Президент Мексики упомянул, что фотография была сделана одним из инженеров, которые работают над строительством железной дороги для туристов в джунглях на полуострове Юкатан.

Неизвестно, действительно ли Обрадор верит в то, что на снимок попал майяский эльф или же это маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание туристов.

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