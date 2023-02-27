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20:00, 27 февраля 2023Из жизни

Президент Мексики опубликовал в социальных сетях снимок лесного эльфа

Президент Мексики Обрадор опубликовал фотографию из джунглей с мифическим духом майя

Фото: @lopezobrador_

Президент Мексики опубликовал на своей странице в социальной сети снимок с изображением мифического существа. New York Post, пересказывая слова президента, сообщает, что на фотографии, согласно подписи к публикации, запечатлен мифический майяский лесной эльф.

Президент Андрес Мануэль Лопез Обрадор известен своим деликатным и уважительным отношением к коренным народам Южной Америки и их верованиям. В публикации на личной странице в соцсети он назвал существо, которое можно разглядеть на зернистом сером снимке из джунглей, алушем. Обрадор также приложил снимок, на котором изображение алуша вырезано на камне в одном из древних поселений майя.

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Алуш — это персонаж майяского фольклора, непокорный и проказливый карлик-трикстер, дух природы. Алуши обитают в пещерах или карстовых провалах-сенотах, охраняя священные воды.

Президент Мексики упомянул, что фотография была сделана одним из инженеров, которые работают над строительством железной дороги для туристов в джунглях на полуострове Юкатан.

Неизвестно, действительно ли Обрадор верит в то, что на снимок попал майяский эльф или же это маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание туристов.

Ранее сообщалось, что ученые раскрыли загадку странной японской русалки. Небольшая мумия оказалась рукотворной куклой, состоящей из останков рыбы и кусков ткани и хлопка.

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Антонина Черташ
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