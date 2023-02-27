69-я параллель
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18:53, 27 февраля 202369-я параллель

Популяция краснокнижных моржей на Земле Франца-Иосифа вдвое превысила прогноз

В нацпарке «Русская Арктика» заявили, что на Земле Франца-Иосифа живет около 7000 моржей

Фото: Вера Костамо / РИА Новости

Популяция атлантического моржа на архипелаге Земля Франца-Иосифа насчитывает около семи тысяч особей, что вдвое превосходит прежнюю оценку. Об этом сообщил ТАСС директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов.

Ранее считалось, что на территории архипелага проживает от трех до трех с половиной тысяч краснокнижных ластоногих этого вида. Кирилов пояснил, что новые данные основаны на учете как всех ранее известных, так и новых лежбищ моржей.

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Национальный парк «Русская Арктика» включает архипелаг Земля Франца-Иосифа и северную часть архипелага Новая Земля. Атлантические моржи обитают на Земле Франца-Иосифа круглогодично.

Климатические изменения вынуждают моржей выходить на сушу на пути к месту зимовки. Места на берегу всем не хватает, поэтому ослабленные особи часто погибают в давке. Эта проблема стала основой сюжета фильма «Выход». Ленту якутских режиссеров номинировали на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм».

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Алан Босиков
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